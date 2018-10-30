〈台北都會〉轉型正義扯大彎北段 議員批柯邏輯錯亂

2018-10-30

〔記者沈佩瑤、郭安家、鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲近日因一席聲援婦援會言論惹議，昨受訪為轉移焦點，竟指自己秉持「先解決眼前問題，預防再發生、究責」原則處理轉型正義問題；但在大彎北段、內湖五期等爭議案上卻遇到窘境，「因為同一批人現在幫我蓋公宅，會有點辦不下去」。藍綠議員痛批柯一下子指責住戶、一下子指責公務員，現在又一番施恩公務員的言論，沒有處理問題的肩膀與能力，施政邏輯錯亂。

柯指同一批人幫蓋公宅 有點辦不下去

柯文哲為解釋聲援婦聯會言論，昨受訪表示，那天最大問題是雞同鴨講，推說自己在講救國團，後又扯到「現在處理大彎北段、內湖五期等爭議案就沒有那麼順利，因為同一批人現在幫我蓋公宅、推公辦都更，會有點辦不下去」。下午在臉書又提到，他的「轉型正義」經驗侷限在地方事務的處理，甚至被困在「同一批人力」的窘境。

指自己的轉型正義 困在同批人的窘境

對此，台北市議員顏若芳表示，柯文哲在議會答詢大彎北段議題時，原先指責住戶是明知故犯、貪小便宜的既得利益者，議員們告知這是歷史共業問題時，柯文哲才跟著喊是歷史共業；但柯曾在議會指責公務員「整個建管處、稅捐處，你們該辭職的就辭職」，如今又一番辦不下去、施恩公務員的言論，拉公務員選票，到底哪一句話是真實想法？這也顯示，柯沒有處理問題的肩膀和能力，施政邏輯錯亂。

施恩公務員言論被批邏輯錯亂

台北市議員陳義洲也不同意柯文哲說法，並指大彎北段是政策問題，不是任何一位公務員的問題，因周邊有內湖輕工業區，台北市政府卻決定在工業區另闢商業設施、不可做住宅。該處商業區掛掉後，建商又將商辦蓋得像住宅，老百姓購買後，市府官員卻趕不走，是各自遊走法令邊緣的歷史共業；柯文哲於議會答詢時還揚言要懲處失職人員，被他痛罵「怎麼可以找公務員亂開刀」。

議員：柯沒有處理問題的能力

台北市政府去年三月以稅籍資料查中山區大直明水路、敬業一路一帶「大彎北段」地區，一次查到一千六百七十八戶違法的商業宅。市府起初希望透過開罰導正居民違規，經地方議員及民眾一年抗議，市府今年三月決定透過開發許可，讓中山區大彎北段商業宅「就地合法」；相關都市計畫已上網公展。