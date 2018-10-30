〈台北都會〉新板精華地 侯友宜：打造影音創新基地

2018-10-30

〔記者李雅雯、陳心瑜／新北報導〕新板特區的三．三公頃黃金地段如何開發？新北市長兩位候選人互別苗頭！對於民進黨蘇貞昌提出興建「親子體驗博物館」，國民黨侯友宜昨天表示，將爭取作為影音科技創新基地；侯友宜昨天也宣傳「漁夫市集」活動，將於十一月四日在板橋區中山路的市民總部舉辦，邀請萬里蟹、貢寮鮑、石花菜、白帶魚等攤商擺攤，促銷新北在地的漁產。

侯友宜昨受訪說，他早在去年擔任副市長時，就提出這塊土地的規劃構想，將爭取作為影音科技創新基地並結合兒童樂園，讓兒童體驗AR、VR科技帶來的歡樂。

侯友宜也宣傳十一月四日下午舉辦的「漁夫市集」活動，他表示萬里蟹、貢寮鮑等漁產的品牌化，都是市府在近年推動，是蘇貞昌擔任台北縣長時所沒有的，他盛讚萬里蟹、貢寮鮑等漁產品的新鮮好品質，加上市府強打行銷、創造品牌化，成功增加數億元的年產值，也讓許多年輕人返鄉工作。

國民黨台中市籍立委江啟臣，昨天偕同四位台中市議員候選人和侯友宜拍攝選舉宣傳照，外界視侯友宜是「母雞帶小雞」，選票外溢效應擴大到其他縣市；對於最近「北神探、南菜販」形容侯友宜、韓國瑜的高聲勢，侯友宜說，只要有共同方向就是好朋友，一起打團體戰，他希望選舉過程不要謾罵、抹黑或奧步，要用忠厚的心、忠厚的力量向前走。

另外，板橋區大觀社區自救會昨天下午到侯友宜的市民總部陳情，請侯友宜重視大觀社區面臨拆除、迫遷，希望支持就地安置；現場警力集結擋住自救會成員進入，自救會痛批「警察淪為私人保全」、「市民總部不是說每位市民都可以來？」現場灑落「協尋侯友宜」傳單。

侯友宜競選團隊副總幹事吳清炎接下陳情書，允諾會積極處理，隨即轉身離去；自救會成員不滿沒有明確回應，大聲抗議後離去。