〈北部〉吉安買菸場活化 打造菸葉歷史故事館

2018-10-30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉有座全台最早收購菸葉的「買菸場」，鄉公所向客家委員會爭取經費逾六百萬元後，著手投入整建工作，預計將歷史悠久的買菸場，連結一旁的吉野生活館，打造成一座擁有在地菸葉歷史故事的館舍，並提供青年作為創意孵育基地，吸引青年洄游返鄉生根。

連結吉野生活館 600萬經費整建

吉安鄉在日治時期是官方首座移民村，當時菸葉產業盛行，約有近百戶菸農，直至一九六八年時，還留存四十四戶，菸農們當時因必須從吉安鄉各地趕到花蓮菸葉廠交菸，下雨天也不例外，為縮短路程，集體出資興建福興買菸場，並由菸草公賣局進駐硬體設備，方便菸農就近交菸。

吉安鄉長黃馨說，吉安福興買菸場與花蓮仁里菸葉廠間的串連，極具歷史文化價值，一直期盼花蓮仁里菸葉廠能夠保留下來作為歷史風貌區，並感謝客委會支持與協助，希望年底工程完工後，能提供民眾一處安全且具有歷史故事的文化空間。

結合周邊產業 吸引青年返鄉發展

她強調，「吉安買菸場」將整建為「吉安買菸廠故事館暨吉野生活館」，呈現在地菸葉歷史故事，並結合周邊社區產業亮點、主題民宿、文化觀光、青年孵育文創中心，達到永續經營活化目標，讓「記憶與生活並存」，吸引青年洄游返鄉生根發展，一併形塑當代客家生活意涵。