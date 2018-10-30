〈北部〉花蓮免費營養午餐風波 劉曉玫籲藍營停止操弄

2018-10-30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣免費營養午餐停辦風波謠傳不斷，民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫昨到玉里、瑞穗掃街拜票，再次向民眾釋疑「絕無停辦！」由於縣議員許淑銀廿五日陪同國民黨縣長候選人徐榛蔚掃街時，曾廣播「花蓮縣政府蔡縣長把營養午餐都刪掉了，未來小朋友要吃什麼？」一事，劉陣營也籲藍營應停止操弄，並要立即道歉。

許淑銀：不當的地方已向縣府致歉

許淑銀廿五日陪同國民黨縣長候選人徐榛蔚，在秀林鄉掃街拜票時，站在宣傳車上公開廣播「花蓮縣政府蔡縣長把營養午餐都刪掉了，未來小朋友要吃什麼？我們要選給一號徐榛蔚。」花蓮縣府得知後，隔日下午五時寄出存證信函，要求許應澄清、更正，以安定民心。

「其實有不當地方！」許淑銀回應，最近因選舉太忙，才會一時不察，不當的地方已特別向縣府致歉，並鄭重聲明「花蓮的營養午餐，沒有要停辦！」當日也接獲縣府來電告知，將會妥善澄清。

劉曉玫競選總部發言人林琮盛說，縣府一再澄清謠言，對手陣營仍透過各種管道散播謠言，甚至還有藍營人士續透過LINE等社群軟體散播，撕裂民眾對縣府的信任，十分惡劣，如此傷害單純善良花蓮人的信任，是選風敗壞的元兇。

國民黨花蓮縣黨部成立「抓鬼部隊」，也和縣黨部律師團投入蒐證假新聞工作，針對假新聞、假消息，只要找到誹謗證據就提告，並強調不會隨綠營的負面攻擊起舞，已要求各候選人「走正路，做大事。」