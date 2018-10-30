〈北部〉反地價稅暴漲 新竹縣府：受理陳情複估

2018-10-30

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣竹北市「六大特區」地價稅大漲引發地主不滿，昨天下午約三百人再度前往縣府拉布條抗議。因應地主們反彈，縣長邱鏡淳昨天緊急北上內政部地政司請示是否有其他適法又能讓議會、地主滿意的作法，結果是「沒有」。縣府為此昨天開設六個陳情單一窗口，即日起到十一月卅日受理不滿的地主陳情複估。

邱鏡淳：地政司認同該作法

縣長邱鏡淳表示，地政司認為新竹縣府一切依法行政，面對鄉親的抗爭，地政司認同縣府目前先受理陳情，且對陳情者暫緩課稅，經複估、釐清疑義後，才對陳情者開徵的作法。

昨天下午約三百名來自竹北、竹東、新埔的地主們，在各黨派的各級候選人陪同下，再度到縣府前拉布條抗議。

但這些地主共同的訴求雖然都要地價稅「凍漲」，但包含民國黨縣長候選人徐欣瑩、國民黨縣長候選人楊文科在內的各參選陣營，他們普遍主張是「反對暴漲」。

即起設單一窗口 接受陳情

縣府秘書長蔡榮光說，即日起到十一月卅日為止，縣府稅捐局及其竹東分局、縣府地政處及其竹東、竹北、新湖三個地政事務所，都有「公告地價調整受理陳情單一窗口」可以受理鄉親陳情。

複估若有不符 將依程序更正

他說，縣府受理陳情後先交地政處彙整做通盤考量，接著各地政事務所會啟動「地價更正程序」，首先就會做各區段的複估作業，若發現有明顯的錯誤會立刻更正。若發現區段地價有不合理，或還有其他周邊影響的因素存在，以致使地價跟實際狀況不符的話，縣府也會透過前述程序更正。若區段公告地價真的有需要調整，縣府會再啟動地價評議委員會來通盤考量。