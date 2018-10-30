〈北部〉里長選將送米涉賄 苗栗首宗賄選起訴

2018-10-30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭份市王姓里長候選人涉嫌以贈送白米賄選，為苗栗檢方指揮調警單位查獲，起出贈送白米三十一包，王姓候選人及徐姓樁腳，昨天依違反公職人員選舉罷免法提起公訴，其中收受白米的六位選民均坦承犯行，犯後態度良好，均不起訴處分。這也是年底選舉，苗栗檢方首件賄選起訴案。

起出31包米 選將和樁腳均被訴

年底選戰激烈，苗栗檢調警單位已聯手查獲九件賄選案，主要是候選人贈送禮品，包括白米、蜂蜜、醬油、沙拉油、老花眼鏡等，苗栗檢調警單位已通力合作監控相關候選人動態，也籲請選民勇於檢舉，全面杜絕賄選介入選舉。

苗栗檢方九月初接獲檢舉，王姓候選人為頭份市一家寺廟管委會委員，藉廟方分送普度後「平安米」（分為三、五及六公斤），向里內選民尋求支持，有對價關係，每包米依重量不同，市價一百到二百元不等。

選民坦承候選人送米並請託支持

苗栗檢方於九月十四日指揮苗栗縣警局頭份分局、苗栗調查站執行搜索，查扣卅一包白米並約談王男、樁腳及選民到案說明，部分選民坦承王男及徐姓樁腳贈送白米並請託支持當選。

案經承辦檢察官黃棋安持續追查相關事證，經訊問後六名選民，均坦承收到王姓里長候選人本人或由徐姓樁腳分送的白米，王姓里民及徐姓樁腳也坦承行賄，因事證明確，苗栗檢方昨天依違反公職人員選舉罷免法將兩人提起公訴。