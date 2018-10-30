〈北部〉《桃園市議員第六選區 選情分析》大溪復興五搶二 3老將2新秀拚了

2018-10-30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市議會第六選區（大溪、復興區）本屆有三席議員，因人口數增長較其他行政區緩慢，下屆席次減少一席剩二席。現任市議員陳治文、李柏坊、楊朝偉都競選連任，加上綠營新人江慶人、新峰里長葉建宜投入選戰，形成「五搶二」戰局，三名老將實力都在伯仲之間，至少有一人會落馬，讓選情更加緊繃，鹿死誰手仍在未定之天。

五名候選人中，民進黨的唯一女將陳治文問鼎三連霸，其夫邱顯二也當過一屆縣議員，夫妻倆勤跑基層服務，發揮「一人當選、二人服務」，長久耕耘地方，累積實力雄厚。

民進黨新人江慶人在桃園升格前曾任桃園市民代表，後任職市府民政局秘書，近一年辭職投入選戰、勤跑活動，在地方期盼大溪改變下，具有新人優勢；民進黨也考量給市長鄭文燦爭取連任時更大的選舉及輔選發揮空間，此區採開放參選。

國民黨選將楊朝偉是五屆議員、李柏坊是三屆議員，二人擔任議員前，各曾任大溪鎮民代表、里長，服務地方資歷近二十年，兩人的實力可說旗鼓相當。然而因席次減少，地方人士評估，如無意外，大溪、復興選區的二席議員，藍、綠應該可各取一席，兩人連任之路也幾乎是同黨對決，誰能爭取藍軍票源，並開拓選票，將是勝選關鍵。

現任新峰里長葉建宜同時是大溪區農會監事，熟悉地方生態，轉換跑道參選議員的他，希望爭取更多建設改善地方問題。此選區三名老將各據一方、實力雄厚，卻只有二席空間，加上兩新人爭出頭，選情緊繃，各選將也倍加艱苦。