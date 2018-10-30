〈北部〉中壢國小日式宿舍 將化身親子教育館

2018-10-30

〔記者李容萍／中壢報導〕擁有百年歷史的中壢國小日式宿舍，二○一五年三月登錄為歷史建築，修復工程已完成驗收，即將進入營運規劃階段。市長鄭文燦昨現勘表示，中壢國小日式宿舍為黑瓦與台式紅磚及紅瓦建築混合而成，還有全台罕見的二樓平台，緊鄰大樹旁，將規劃為親子教育、閱讀與體驗場所，預計明年五月啟用，並進行網路票選命名。

鄭文燦說，市府推動的「中壢城市故事館三部曲」，第一個的中平故事館原為公務員宿舍，結合中平商圈、石頭庄，目前已營運；第二個是建於一九一七年的中壢國小日式宿舍，原提供校長與教職員居住，特色為日式建築黑瓦與台式紅磚瓦混合建築，老樹圍繞的園區具有森林屋的感覺 ；第三個的警察宿舍正進行修復工程，也即將完成，將成為網美拍照、打卡熱點。

鄭文燦說，城市故事館一方面反映過去城市發展軌跡，留下記憶，另方面進行文創轉換，讓舊建築結合場域特性加以活化與創新。鄭文燦另說，桃園火車站前也有三處古蹟活化建築，第一棟為「桃園77藝文町」，原為警察宿舍，經活化營運已成為桃園站前的文化地標；第二棟為復興路一三五號的舊桃園警分局，活化後改稱為「House 135」，做為新住民文化會館，也已啟用；第三棟為舊景福派出所，目前規劃為「桃園舊城導覽中心」。