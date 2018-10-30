〈北部〉捨罐頭式遊具 竹市大庄公園動工翻新

2018-10-30

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府這幾年推動公園綠化再升級的「進擊的公園」，捨棄罐頭式兒童遊具，昨天舉行香山區大庄公園改造開工典禮，市長林智堅說，大庄公園改造完工後，會加入孩子們最愛的磨石子溜滑梯和共融式遊具，且針對長者與孩子不同族群的需求設計，希望讓公園成為居民最佳的戶外休閒場所，預計明年四月完工。

市府城銷處表示，一九九五年啟用的大庄公園，因使用時間已有段時間，不僅硬鋪面破舊，動線不佳，也讓公園的使用環境受限，市府啟動大改造計畫，規劃設置一座適合四到十歲兒童使用的磨石子「地景式溜滑梯」及「碗狀式」盪鞦韆等共融式設施，同時也規畫在在公園既有涼亭休憩區設「長青林地區」，會新增四座體健設施，讓長輩與孩子都能盡情使用。

林智堅說，大庄公園此次改造針對長者與孩子設計，除有共融式遊具，也提供長輩靠背椅子及體健設施，同時會設無障礙步道改善與各分區整合，讓不同年齡層民眾都方便使用。

林智堅表示，上任時市府負債逾兩百億元，如今不僅還債近十五億元，更向中央爭取超過一百億元的經費，這幾年推動「進擊的公園」計畫，針對竹市廿二座公園進行改善，而大庄公園就是其中之一。

城銷處表示，大庄公園改造工程投入六百八十萬元，營建署補助三百四十八萬元，將打造成每個年齡層的民眾都能安心使用，成為鄰里親子同樂場域，讓公園變成社區話家常的場所。