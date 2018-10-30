〈北部〉竹市體育場停車場完成改造 即日起試停

2018-10-30

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府交通處推動停車場再生計畫，繼完成八座公有停車場的改善後，最後一座公有停車場─體育場停車場改造也已完成，由委外廠商投入一千三百萬元經費進行大改造，將過去陰暗、照明不佳和積水、通風不良、地面龜裂等問題全面修繕，不少民眾說，體育場停車場根本脫胎換骨、像新的般，停車方便且安全。

9座公有停車場完成更新

交通處停管科表示，市府三年來投入公有停車場的再生計畫，已陸續完成八座停車場改善，而體育場停車場是最後一座，這三年來，透過與委外單位的契約關係，總共投入超過一．一三億元進行九座公有停車場的改善，不僅市府未花到停車場修繕所需費用，更讓市民及駕駛人享有高品質的停車環境和空間。

16年未改善 破舊髒亂

停管科表示，這也是十六年來、體育場停車場首度進行大幅度的改善工程，提供四百卅個汽車格及一百九十一格機車格，由於體育場停車場鄰近十八尖山、新竹公園和假日花市，停車使用率相當高，但過去駕駛常常抱怨停車場內燈光昏暗、公廁髒亂、地面破損，加上牆面污黑、環境髒亂。

停管科指出，該停車場再生計畫委由民間公司承接，由民間委外單位投入一千三百萬元經費進行改造，改造部分包括燈具照明更新、地坪改善和全面粉刷油漆工程、解決積水問題，還有公廁和電梯的更新，採車牌辨識系統，無需取單即可駛入停車，並設有身障及婦幼車位，更增加雨傘及哺乳室等貼心設備。

市府推動「停車場再生計畫」，三年來已完成東大、府後、北區行政大樓、牛埔、稅務大樓、明志書院、頂竹圍、赤土崎等停車場改造計畫，其中府後街、東大和赤土崎停車場的改善讓市民最有感，如今體育場停車場是再生計畫最後一個改造的停車場，目前已開放民眾試停使用，近期也會舉行啟用儀式。