〈北部〉大園客運園區機場聯絡道 動工

2018-10-30

〔記者陳昀／桃園報導〕大園客運園區目前聯外交通必須通過大園市區，造成交通尖峰時段的塞車情況雪上加霜，市府為此向中央爭取闢建客運園區至機場捷運A15大園站的機場聯絡道、昨天動工。市長鄭文燦出席典禮表示，聯絡道預計二○二一年五月完工，將可連接觀音工業區、草漯等地，紓解大園交流道塞車問題，可望帶動園區發展，也為桃園航空城的發展起帶頭作用。

鄭文燦指出，市府二○一六年向內政部營建署提案申請補助，爭取機場捷運A15大園站連接客運園區的新闢道路，第一階段施作老街溪到環區北路區段，道路寬三十米、總長二四七四米，總經費十四．九億元，由內政部營建署北區工程處發包，完工後可連結觀音工業區、大園紡織智慧園區、溪海休閒農業區及草漯等地區，並紓解國道二號大園交流道的交通壅塞，提升客運園區及周邊地區發展。

他表示，第二階段為老街溪至機場捷運A15大園站區段，全長約八百米，將於桃園航空城計畫土地取得後興辦。

鄭文燦說，大園客運園區總面積達一九六公頃，因當年交通部民航局開發完畢後未善盡維護責任，目前開發率約僅一成多；桃園升格後，市府協商以經費中央七成、地方三成的分擔原則接手維護，並編列一億二千五百萬元經費執行道路、排水、路燈及公園的改善；園區內閒置多年的污水處理廠，交通部已同意交由市府管理，市府已編列一千八百萬元預算活化。

未來到機捷A15只需5分鐘

他說，聯外道路完工後可帶動客運園區發展，桃園大眾捷運系統二期規劃，也將A15大園站延伸至客運園區、綠線捷運G31站延伸至竹圍的可能性，未來客運園區到機場捷運A15站只需約五分鐘車程。