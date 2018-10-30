〈中部〉《台中市議員選舉第五選區選情分析》10搶6 綠拚過半 藍爭3席

2018-10-30

記者歐素美／特稿

第五選區（潭子、大雅、神岡，應選六席，十人參選），國民黨保守提名現任賴朝國、羅永珍、吳顯森三人；民進黨力拚過半，除現任張雅旻、蕭隆澤外，另提名新人周永鴻、林義偉；無黨籍張立傑為現任，另未獲國民黨提名的徐瑄灃也脫黨參選，加上大雅區員林里長蔣政要，十搶六，戰況激烈。

民進黨部分，現任議員蕭隆澤曾任潭子鄉長，基層服務扎實，外界看好；張雅旻本屆挾舅舅前立委林豐喜及市長林佳龍全力支援，高票當選，但這次林佳龍推出子弟兵周永鴻參選，在周永鴻陣營挖牆腳、瓜分票源的情況下，張雅旻選情格外緊繃。

周永鴻因曾任台中市府民政局長，背後有市長林佳龍的行政資源力挺，以及前議員許水彬、前神岡鄉長劉八郎等地方「頭人」支持，實力堅強；林義偉則屬新潮流系，也有前議員許水彬支持，不容小看。

國民黨部分，羅永珍及吳顯森因曾分別擔任神岡鄉長及大雅鄉長，長期在地方服務，選情相對穩定；賴朝國因與徐瑄灃同出身潭子區，受到徐瑄灃脫黨參選影響，危機感倍增。徐瑄灃的主力來自國民黨黃復興黨部票源，加上長相甜美、勤跑基層，雖已是孩子的媽，男性粉絲票源也不容小覷。

無黨籍的張立傑，因大樁腳前大雅鄉長張豐奇去世，本屆全力支持他的大雅區員林里長蔣政要也出來參選，陷入苦戰。

第五選區這次新人輩出，不過，外界認為，老將知名度高，贏面相對也比較大；受大環境不佳拖累，民進黨四席全上，有機會，但不容易。