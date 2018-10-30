〈中部〉太平社宅上梁 300戶明年底完工

2018-10-30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市第三處興建的太平區育賢段社會住宅昨天舉行上梁典禮，預計明年底完工。市長林佳龍表示，當初承諾「八年一萬戶、四年五千戶」的政見已經達標，強調該處社會住宅符合「三好一公道」的目標，並規劃有長青快樂學堂、日間照顧中心，要為市民打造有溫度的家；另外霧峰峰谷橋因橋梁狹窄、引道危險，市府斥資四千多萬進行改建，昨天也舉行開工典禮，預計明年八月完工通車。

太平區育賢段第一期三百戶的社會住宅，昨天舉行上梁典禮，包括市長林佳龍、內政部營建署副署長吳宏碩、立委何欣純、市議員張玉嬿、何敏誠和多位里長與地方民眾出席。

台中第三處上梁社會住宅

林佳龍表示，台中社會住宅豐原已經完工，大里光正段也即將完工，太平育賢段是第三處上梁的社會住宅，包括已確定土地、規劃、動工、完成的，四年已經超過五千戶，當初「八年一萬戶、四年五千戶」的目標已經達成。

林佳龍表示，該處社會住宅位於新光重劃區，且緊鄰台七十四線快速道路，區段相當好，市府沒選擇將土地標售，而是拿來蓋社會住宅，就是希望落實居住正義，照顧無法自己買房子的勞工和年輕人，強調這裡「地段好、建物好、生活機能好」，且租金只有市價七成，符合「三好一公道」的目標，未來社區還設有長青快樂學堂、日間照顧中心、幼兒園等福利設施，要給大家一個舒適溫暖的家。

市府都發局表示，該處社會住宅經費約七億三千萬元，將提供一房型二○七戶、二房型七十戶及三房型廿三戶，合計三百戶的優質好宅，去年八月開工後昨天上梁，預計一○八年底完工。

霧峰峰谷橋改建 昨天開工

另外，霧峰區峰谷橋是坑口、峰谷居民主要聯外道路，但因橋梁結構老舊，且橋寬僅約五米、單車道，兩端與道路銜接處還急降急彎，橋墩更影響乾溪水流，市府決定斥資四千六百多萬，改建拓寬成十．七米的雙車道，且不落墩的鋼構橋。林佳龍昨天與建設局長黃玉霖、市議員李天生、張芬郁、張滄沂等人一起主持開工典禮，祈求工程平安順利，並在明年八月底如期如質完工。