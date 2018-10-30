〈中部〉賓士車攔腰撞 救護車翻了

2018-10-30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣台七十六線下方埔心聯絡道，廿八日午夜發生賓士車撞翻救護車意外，白姓男子駕黑色賓士車直行，行經路口時疑未減速，迎頭撞上一輛急送病患到彰化醫院的民間救護車，賓士車頭全毀，救護車被撞翻九十度，造成救護車上的腹痛患者、駕駛、護理師受傷，所幸送醫均無大礙。警方表示，肇事原因仍在查證，若賓士車未禮讓救護車屬實，將依道路交通管理處罰條例，開罰三六○○元並吊銷駕照。

警方調查，前日凌晨四點，白姓車主（六十歲）行經埔心聯絡道往東抵達柳橋西路口時，當時綠燈直行，開到路口未注意一輛南行的救護車，直接撞上右側，救護車前擋風玻璃破裂、右側後車窗與後擋風玻璃全部破碎，賓士車車頭也幾乎全毀，警方獲報抵達，傷者已全部脫困在路旁等待救援。

埔心分隊隊員陳樑源指出，事故救護車上載運一名腹痛的病患，因為撞擊力大還被拋出車外，現場目測僅手腳擦傷，趕緊通報消防隊另派車先將傷者送醫，另救護車駕駛潘姓男子（卅四歲）腰部、左肩受傷、護理師林女頭部及手腳擦傷，所幸送醫急救後均無大礙，賓士車主則毫髮無傷。

溪湖警分局交通分隊長莊世煜表示，兩車駕駛酒測均無反應，賓士車主向警方供稱，行駛間未聽到救護車蜂鳴器，發現時煞車已來不及，但救護車駕駛則表示一路鳴笛，惟雙方車輛都未安裝行車記錄器，尚待查證肇事原因。