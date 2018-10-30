〈中部〉二水國際跑水節 週末來「跑給水追」

2018-10-30

〔記者陳冠備／二水報導〕彰化縣最盛大的秋季民俗文化「二水國際跑水節」，已被觀光局列入台灣國際性的傳統節慶活動，而今年的活動將於本週六、日登場，並於昨日在「林先生廟」舉行活動行前記者會，由彰化縣副縣長林明裕、二水鄉長鄭蒼陽等人參與盛會。林明裕表示，彰化縣邀請全國民眾一起到八堡圳來跑水，真正來「跑給水追」，以感受先民飲水灌溉艱辛傳奇的歷程。

體驗先民引水開墾艱辛

一七一九年（清康熙五十八年）時，前來彰化開墾農田的「拔貢生」施世榜籌建八堡圳，但無法順利引水灌溉，使得良田無法開墾，就在此時，一位自稱「林先生」的男子前來，並傳授所謂「籠仔篙」祕法，讓水圳得以順利完成，其後村民為感恩義行，每年舉行圳頭祭祀，並派出身手矯健的人於河道引水，趁水勢漲高前一直往前跑，即是「跑水節」前身。在一九九五年時，由官方首辦「跑水祭」活動，二○○三年更名「跑水節」，至今已有二十多年。

今年邀13國青年組跑水隊

林明裕表示，透過二水八堡圳的引水灌溉，才能讓彰化富饒三百年，俗話說「吃果子，拜樹頭」，透過跑水節活動，讓後代子孫體會飲水思源，今年也邀請日本、印度、加拿大、越南等十三國青年組成「國際青年跑水隊」，把台灣特有文化傳達世界各地。

跑水節慶典分兩日舉行，首日上午在林先生廟舉行感恩祭、圳頭祭、神轎跑水，並以三牲獻禮感恩開鑿八堡圳、福佑百姓年年大豐收揭開序幕，儀式則由引水人身穿簑衣引導進入八堡圳水道跑引水，宣告活動開始，第二天有全國唯一的「跑水馬拉松」，參賽選手需在水淹小腿的引道中跑上二公里，這種別開生面的跑法，充滿挑戰與樂趣。另外還有跑水創意秀與慶典遊街，每年都吸引上萬民眾湧入二水小鎮參與盛會，熱鬧可期。