〈中部〉投縣明年總預算237億 僅保留619萬

2018-10-30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府一○八年度總預算案，昨在縣議會定期會三讀通過，歲出二三七．四億餘元，未有項目被刪除，僅購買雙龍園區二部接駁車及警局督察業務預算，合計六一九萬餘元被保留，議長何勝豐說，南投縣預算已不多，刪了怕會影響建設，保留項目則縣府有需要時仍可提案恢復。

去年一毛未刪 今年「意思一下」

南投縣府明年度歲出編列二三七．四億餘元，比今年度少一．七億餘元，相較於今年度總預算一毛未刪，昨日議會的明年度總預算二、三讀會，僅「意思一下」，保留了兩案的預算。

縣府明年編列雙龍園區兩部接駁巴士購買經費五五二萬元，審查小組意見和民進黨議員陳翰立都認為要先刪除，惟議員陳淑惠認為雙龍吊橋園區聯外道路狹窄，大型遊覽車根本無法進入，若無接駁車恐影響該園區的觀光發展，經她拜託後，最後三讀通過予以保留。

兩項預算縣府仍可提案恢復

另外縣警局預算原來小組審查照案通過，議長何勝豐提出保留縣警察局督察業務費和獎金編列合計六十七萬八九七五元，他認為近來縣內有些分局有風紀問題，提出部分督察業務經費和獎金保留，給予警惕。

南投縣府明年度總預算及附屬單位預算仍未刪半毛錢，僅兩項保留，議長何勝豐表示，縣府預算不多，刪除部分勢必影響建設，因此才決定讓縣府做做看，做不好明年就有理由批評。

民進黨團總召陳翰立則說，縣府預算民進黨團議員已逐條審查過，多數認為有需要因此給予通過，僅對園區還未開放就要先買接駁車的做法不認同，才決定要刪除該項目。