〈中部〉嘉義縣議員選舉第一選區選情分析》11人搶7席 老將穩健新秀爭出頭

2018-10-30

記者蔡宗勳／特稿

嘉義縣議員選舉第一選區（太保、水上、鹿草）應選七席，十一人登記競選，現任議員除林寶瓶由妻子楊秀琴代打出征，餘都爭取蟬聯，加上前議員賴瓊如回鍋、民進黨提名新人黃榮俊勢在必得，戰況激烈。

四年前民進黨提名的林緗亭展現初生之犢精神，衝出一萬二千一百一十七票，比第二名國民黨王啓澧多出三千六百五十八票，更是吊車尾的國民黨林寶瓶五千二百七十五票的兩倍有餘，林緗亭成了「吸票機」，上任後問政、服務都有口皆碑，這次深感「高處不勝寒」，擔心票源被瓜分，極力固票。

王啓澧、民進黨林沐惠、無黨籍董國誠四年前分別自水上鄉長、鹿草鄉長、太保市長任滿轉換跑道，挾執政優勢，得票數分居第二位至第四位，這次選情相對穩健。

民進黨戴光宗四年前自代表轉戰議員，獲得七千三百多票，任內靠著扎實、貼心服務與理性問政，實力更雄厚，票數可望增加；無黨籍詹琬蓁四年前接下妹妹詹家甄的棒子進入議會，在野身分讓其問政不被束縛，服務也講求效率，網路支持度紅不讓，連任路平坦。

無黨籍楊秀琴跟隨夫婿林寶瓶服務鄉親，承繼票源應不成問題，但林在本屆得票數僅比落選頭多二百五十三票而驚險過關，這次得再加把勁以保最後勝利。

無黨籍賴瓊如本屆因競選太保市長放棄連任，今年捲土重來，對現任者造成威脅；黃榮俊經商有成，來自水上鄉最大票倉寬士、民生社區與柳子林，新人之中，聲勢最被看好；水上鄉代吳建霖想要更上一層樓，除固守基本盤，須往外擴張才有機會；主戰場也在水上鄉的無黨籍黃榮杰，知名度有待提升。