〈中部〉反空污遊行雙11上路 陳邁其韓瑜國支持

2018-10-30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄反空污遊行一一一一上路！南部反空污大聯盟指出，四位高雄市長候選人中，陳其邁、韓國瑜先後連署，顯見基層反感已讓候選人正視，預估當天至少會有五千人相挺，呼籲能有更多市民參加。

高雄反空污遊行十一月十一日下午一點在中央公園站舉辦，主軸為「減煤好空氣」，強調須從源頭管制，全面降低煤炭用量，以有效減少PM2.5與重金屬污染空氣。聯盟總召陳椒華表示，不論哪一黨當選，都要面對高雄病入膏肓的現況，呼籲所有政黨都應搶救高雄，不要再擴張燃煤發電及工業污染。