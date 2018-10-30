〈中部〉鐵路地下化汽機車怠速減 高雄空品大改善

2018-10-30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化本月十四日通車後，不但交通更便利，也使沿線七個平交道不再是交通瓶頸，汽機車不需再怠速停等，連每天四十五車次柴油火車也下地，環保局空品監測通車一週來，一氧化碳減少一成八，明顯改善空氣品質。

通車1週 一氧化碳減1成8

高雄鐵道從左營區到鳳山區全長十五公里，沿線七個平交道以左營區崇德路最大，火車通過要花二至三分鐘，火車會車要花四至五分鐘，加上周邊人口密集、車流量大，汽機車怠速嚴重，造成空氣品質不佳。

環保局出動空品監測車，針對鐵路地下化通車前、後一週空品變化監測統計，發現總碳氫化合物減少五．二％、一氧化碳降低十八．三％、二氧化氮減少十．八％，空氣品質明顯改善。

環保局分析，上午七至九時上班、下午五至七時下班交通尖峰時段，鐵路地下化通車後，總碳氫化合物減少0.21ppm，減幅為七％、一氧化碳減少0.25ppm，減幅為十六．六％、二氧化氮減少2.7ppb，減幅為九．九％。

環保署設置的左營測站，環保局分析鐵路地下化通車後空品監測，總碳氫化合物減少0.02ppm，降幅一％、一氧化碳減少0.031ppm，降幅六．五％、二氧化氮減少0.7ppb，降幅四．六％。

南迴線柴油列車也同步下地

值得一提的是，目前南迴線使用的柴油車頭，在高雄鐵路地下化通車後，每天四十五車次、假日卅六車次的柴油列車也同步下地，有助於高雄改善空氣品質。