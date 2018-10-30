〈中部〉大里運動公園景觀改造 變身城市光廊

2018-10-30

〔記者陳建志／台中報導〕大里運動公園因步道串接不連續，市府斥資五千九百多萬元，結合台中市纖維工藝博物館、大里國民運動中心進行整體規劃，除將國光里活動中心進行拉皮，還在入口處裝設喜氣的宮燈，並在公園中央廊道打造「城市光廊」，讓整座運動公園煥然一新，市長林佳龍昨天主持啟用儀式，希望這裡不但是民眾休閒活動最好的場所，還是台中城市光廊的示範點。

市府斥資五千九百多萬整體規劃

佔地六公頃的大里運動公園使用人數眾多，市府為興建國民運動中心，將原有的跑道進行調整，為了讓整座公園通行步道銜接更平順，並打造城市光廊景觀，讓民眾夜間到公園散步不但賞心悅目也更安全，斥資五千九百多萬元進行四周人行道、國光里活動中心與中央廊道的整體景觀改造，昨天舉行啟用典禮。

市長林佳龍、建設局長黃玉霖、立委何欣純、市議員李天生、張芬郁、林碧秀、國光里長魏益川、新里里長何世琦、中新里長張崇宜、大里區長周崇琦等人都出席。

入口設置景觀高燈 彷彿迎賓大道

林佳龍表示，上任後推動「屯區市區化」，大里運動公園的景觀改善，結合纖維工藝博物館、大里國民運動中心和國光里活動中心，將整體的動線進行串接，尤其將國光里活動中心進行牆面、屋頂拉皮，還在入口設置紅燈籠的景觀高燈，彷彿是迎賓大道，希望民眾不只是到公園運動，還能在柔和、優美的燈光下悠閒散步，讓這裡成為大里的新亮點，也是台中城市光廊的示範點。

中央廊道燈光造景 讓公園變明亮

國光里長魏益川說，之前運動公園四周的人行道高低不平，對於老人和行動不便的民眾來說非常不方便，這次改造後，整個人行道都拉平，走起來非常舒適，尤其中央廊道進行燈光造景，不但讓公園變明亮，就連椅子下面都有燈光照射，整座公園煥然一新、具現代感；一位住在附近的廖姓民眾也說，之前感覺公園較昏暗，如今營造成「城市光廊」後，讓整座公園變明亮、漂亮。