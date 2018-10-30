〈中部〉老人申請輔具 投縣議員盼簡化流程

2018-10-30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕長照2.0上路後，南投縣老人輔具申請到核准時間長，輔具評估受限人力不足，多需要老人跑一趟輔具中心，縣議員張志銘說，鹿谷鄉有貧病又行動不便的長輩，因漏水而在屋內搭帳篷，老人家有申請氣墊床，但輔具中心須考量其尺寸能否放入帳篷，因此建議老人長照或輔具評估能改為在宅評估，給予更貼心的長照服務。

民進黨南投縣議員張志銘、賴燕雪、羅美玲等人，昨日在議會建議，縮短老人輔具及其他長照服務的申請流程，不要因時間拖太久，讓老人家一直苦等輔具或其他長照服務。

接受評估 議員︰宜改在宅

縣議員張志銘、賴燕雪、羅美玲昨探詢社勞處和衛生局，同時申請輔具和送餐、居家服務、長照服務，流程走完到核定的天數，兩處局表示大約是十五到十七個工作天，張志銘說，若加上休假日，流程就要更久，而兩者都要申請的老人，照護專員評估完送清單到Ａ據點、輔具中心，作業時間很長，要求縮短時間，並從要求老人家到據點、輔具中心接受評估，改為在宅評估。

張志銘表示，鹿谷鄉有位七十多歲的老太太，因家貧無力整修房子，屋內光是清晨或深夜有露水屋頂即會漏水，因此在屋裡搭起帳篷，晚上進入帳篷睡覺才不會滴到水。老人家申請長照服務和輔具，因睡在帳篷裡，氣墊床能否放進帳篷，需要輔具中心人員現場來量測和評估。

投縣府允討論 縮短等待日

對於張志銘等人認為申請長照服務和輔具，等待天數太長，無法與台北市等縣市相比，南投縣府社勞處長林俊梧表示，該處將與相關單位開會討論簡化流程，希望能縮減等待天數。

林俊梧也說，由於輔具中心工作人員多為物理或職能治療師，人力不足，無法每案都到宅評估，但像鹿谷鄉住帳篷的老太太的特殊個案，只要申請人告知，縣府會協調進行到宅評估。