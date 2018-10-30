〈中部〉蘭潭後山步道整修 舊物修繕未到位

2018-10-30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市蘭潭後山步道主線經市府整建，於本月二十日完工啟用，增設有經緯度座標的里程樁，方便民眾識別，也有利人員搜救，受健行民眾稱讚，但有遊客發現步道沿線部分舊木柱傾頹，其上繩索或鐵鏈斷裂、沒清除，還有棧橋欄杆損壞、邊坡雜竹未清、部分舊指示牌未更新等缺失，美中不足，建議市府要做就一次做好。

嘉市府︰將請包商維修、清理

市府觀光新聞處長黃緒信表示，這次整修工程以二千九百公尺長的主線為主，遊客反映的缺失，將請包商維修或清理，山友如發現還有需要維修、改進的地方，歡迎通報市府處理，這次整建在步道途中休憩景點放置簡易修理工具，歡迎熱心山友協助認養維護步道。

一名陳姓女遊客表示，後山步道「換新」令人振奮，只是如舊橋面、步道被泥沙覆蓋，沒有清理，使新步道大打折扣，建議步道扶手邊緣加裝防撞條，避免遊客不慎踩空碰傷；陳姓男遊客則說，在「筍寮」附近的棧橋欄杆毀損缺漏，靠近二漢坡還留有斷裂、腐爛的木柱及鏈條，鄰近邊坡有頹圮雜竹破壞景觀。

記者實勘發現，「湖底」附近步道的反光條脫落未修補，使反光功能喪失，舊指示牌牌面毀損、髒污，部分字跡難辨認；黃緒信表示，曾有專家顧慮反光條可能會影響生態，將研議妥適設置。