〈南部〉黃偉哲溪北造勢大會 賴清德站台

2018-10-29

〔記者王涵平、蔡文居、萬于甄／台南報導〕民進黨台南市長候選人黃偉哲溪北造勢大會，行政院長賴清德特別前往站台，他表示，台南是民主聖地，台灣民主價值受國際推崇，希望支持黃偉哲延續民主香火，讓台灣的民主繼續受到全世界的肯定，另賴清德昨天也到台南市議員第四選區，力挺同黨市議員候選人王開玹。。

賴清德：延續民主香火

黃偉哲造勢大會在新營區舉行，賴清德與黃偉哲進場時受到數千支持者熱情歡迎，黃偉哲逐一授旗給溪北各區後援會，除細數過去在溪北的重大建設，也強調未來如入主市府，將加強農漁產品產銷、交通建設等，延續民進黨歷任縣市長的建設。

賴清德表示，距離投票日剩下廿幾天，回到台南要懇求大家再次團結，全力支持黃偉哲順利當選台南市長，第一名的立委一定勝任市長，未來的表現也會是第一名的市長。

高思博支持愛家公投 參加遊行

國民黨市長候選人高思博則參加台南捍衛婚姻家庭聯盟在永華市政中心的南島路旁召開「你愛家、我挺你」記者會，隨後遊行到市區，高思博力挺說，站出來支持愛家公投，並不是因為選舉，而是經過深思的決定，台南市是重視傳統歷史文化及倫理的城市，家是我們核心，這是我們價值之所在，一定要維護傳統倫理和價值。

許忠信、蘇煥智暢談政見

無黨籍市長候選人許忠信昨日則持續在佳里掃街發放政見文宣，直接面對民眾，昨晚台灣阿信政見宣講會在金唐殿廟前廣場發表政見。

無黨籍市長候選人蘇煥智昨日參加市議員候選人陳朝來將軍競選服務處成立大會，晚間則在安南朝皇宮演講，今日將前往台北地檢署與監察院，針對大創案告發黃偉哲與經濟部。

陳永和、林義豐勤跑基層

無黨籍台南市長候選人陳永和及林義豐則繼續勤跑基層，爭取選民支持。