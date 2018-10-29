〈南部〉沒挺韓國瑜卻被操作 謝尚廷動怒

2018-10-29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長謝尚廷，拜會國民黨候選人韓國瑜一事，陳其邁陣營強調這僅是單純會面，卻遭韓國瑜選舉操作，十分不厚道。

陳其邁陣營指出，前晚一則獨家報導，指牙醫師公會聯合會理事長謝尚廷，在藍營人士陪同下，前往國民黨高雄市黨部與韓國瑜會面，暗示謝尚廷有改挺韓國瑜的意思。

謝透過臉書表示支持陳其邁

陳其邁競辦發言人趙天麟強調，隨後謝尚廷透過臉書，發出第一次聲明，強調自己於公於私，都支持陳其邁，等同破除「拔樁」的意味。但儘管已發出聲明，還被刻意操作，讓人十分生氣！

韓︰挺韓的都會被黑已經習慣

昨天韓國瑜被媒體問及此事時，還表示「任何出來挺韓的人，都會被黑、被酸，民進黨迄今還是習慣使用這種方式，自己已經很習慣，他知道對方承受很大黨內壓力，民進黨不能這樣對待不同支持理念的朋友。」

趙天麟批說，韓國瑜言下之意，就是強調謝尚廷是想支持韓國瑜，但因為民進黨施壓而作罷，這種二度操作，讓謝尚廷真的動怒了。

陳陣營︰操作選舉選民會更反感

陳其邁陣營說，選舉只是一時的，朋友才是永遠的，韓國瑜用這種方式操作選舉，恐怕會引發選民更大的反感。

陳其邁則表示，謝醫師是多年好友，也多次表達聲明支持他，兄弟之間的情誼毫無疑問，不希望有人用過度政治操作，來釋放這種試圖影響選舉的作法。

另，針對近日LINE等社群網路，流傳「陳其邁金銀島造勢，參與者有五百塊及便當」的不實謠言，陳其邁競選辦公室昨晚嚴正駁斥，強調這次選舉以來，陳其邁及競選團隊多次遭到有心人士抹黑及中傷，合理懷疑是集團性的系統性行為。

對此，韓國瑜陣營強調，韓國瑜希望今年是一場高格調的選戰，他對陳其邁也不做負面批評，民進黨才不斷抹黑韓國瑜，到了不抹黑就不會選舉的地步。