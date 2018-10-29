〈南部〉崗山之眼破60萬人次 婚紗秀掀高潮

2018-10-29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄又老又窮、沒人氣？請來看看魅力無限的崗山之眼，今年二月開放以來，已吸引六十萬人次造訪，前晚更首次舉辦婚紗走秀結合演唱會，吸引上千名遊客聽好歌、看好景。

婚攝新亮點 帶動觀光商機

高雄市觀光局長曾姿雯表示，崗山之眼天空廊道從今年二月開放至今，已吸引六十萬人次來訪，為了推動婚紗產業結合觀光行銷，特別邀請婚紗業者來走秀，希望帶動新人來高雄拍攝婚紗的熱潮，創造高雄觀光另波商機。

施文彬創作《真愛的所在》

前晚這場 「崗山之眼新歌發表會Vs.婚紗走秀」活動，由多家知名婚紗業者聯合打造，搭配天空廊道絢麗燈光，十分夢幻浪漫。

金曲歌王施文彬更首次發表以崗山之眼為發想創作的《真愛的所在》歌曲，在秋夜微涼的舒爽天氣下，讓現場遊客聽得如癡如醉。

《真愛的所在》由榮獲金曲獎最佳作詞人獎的武雄老師，與施文彬共同創作，此次希望藉由《真愛的所在》一曲，吸引更多人來岡山走走。

高雄市觀光局表示，崗山之眼園區能鳥瞰大高雄風景，園區內第二平台具軍事歷史的碉堡、第三平台提琴構圖的地磚排列，都值得一覽。遊客來到崗山之眼除了可順道前往附近的台灣滷味博物館、志斌豆瓣醬故事館等適合親子共遊景點，也可串聯到周邊具有漁村人文韻味的梓官、彌陀、永安及茄萣區，了解海邊人家生活日常及在地故事。