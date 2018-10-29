〈南部〉劉櫂豪母雞帶小雞 拉抬年輕世代

2018-10-29

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨提名台東市第二選區市民代表候選人王泰捷昨天成立競選總部，同黨縣長候選人劉櫂豪發揮「母雞帶小雞」力量，帶領台東市長候選人洪宗楷及其他同黨候選人力挺，籲選民給年輕世代機會。

王泰捷設競總 劉站台相挺

王泰捷是知名臉書社團「就是礙台東」創辦人，洪宗楷說，王泰捷的爸爸王錦機是台南同鄉會會長，王家是台東早期開墾重要家族，卑南文化公園旁的「國本農場」就是王氏老家，王泰捷是很有想法的年輕世代，雖然他是民進黨，但「就是礙台東」兼容各種聲音，王泰捷的論述也很中性公道。

劉櫂豪說，王泰捷是「怪咖」，想法很另類，選舉竟然發起淨灘，「這會有選票嗎」？但這就是王泰捷可貴之處，他也從不把臉書平台當作個人的商業及政治工具。

劉櫂豪說，台東一成不變的政治環境，需要年輕有想法的人注入政壇，自己從卅八歲年輕世代時投入選舉，現在已經是壯年世代，但這次台東選舉，民進黨在台東從縣長、鄉市長、縣議員、代表到村里長，都有很多年輕世代願意投入公共事務，希望獲得大家支持。

劉櫂豪表示，一定會扮演好領頭羊的角色，帶領台東隊順利全壘打，一起成為台東夢的推手，為台東鄉親服務，打造台東成為更宜居的地方，陪伴大家一起實現夢想。