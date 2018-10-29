〈南部〉東港迎王平安祭典登場 萬人朝聖

2018-10-29

〔記者葉永騫／東港報導〕三年一科的東港迎王平安祭典，昨天在屏東東港鎮海公園舉行請水儀式，二百多個頂神轎、上萬信徒齊聚請王，盧府大千歲爺駕臨後，隨即展開八天七夜的平安祭典活動，沿途信徒爭相焚香膜拜，東港鎮萬人空巷。

請王、過火 遶境完成安座

請王儀式從前晚開始由迎王祭典委員會大總理等人在東隆宮溫王爺前以擲筊方式，請示本科蒞臨大千歲的姓氏，接著昨天下午各神轎集結後前往東港鎮海公園沙灘，祈求大千歲的降臨。

由七角頭神轎轎班的頭籤，輪番步入海邊來恭請王駕，並報寫大千歲姓氏，直到下午四點十分確認戊戌正科代天巡狩盧府大千歲駕臨，請王臺立即書寫盧府大千歲姓氏的帥旗與帥燈，由專人快步返回東隆宮於代天府前的旗桿升起帥旗及帥燈，並在眾千歲的神駕及信眾的簇擁下，遶境東港新街，依序返回東隆宮，旋即進行盛大的「過五王火」儀式，並請王駕入府安座，完成第一天的儀式。

為期八天七夜 11月4日燒王船

今年的東港迎王祭典從十月二十八日開始到十一月四日止，為期八天七夜，昨天請水、過王火後，隨即進行四天的東港鎮遶境活動，十一月二日舉行王船法會、各角頭轎班參拜敬王，十一月三日遷王船遶境東港鎮內，十一月四日凌晨二點在鎮海公園恭送王爺燒王船。

東港東隆宮迎王平安祭典是國家指定的重要文化資產，也是東港地區民眾共同的生活記憶，東港人認為「過年可以不回家，但迎王一定要返鄉」。

迎王期間東港鎮民家家戶戶擺上香案，迎接王爺的來臨，鎮內各街道人聲鼎沸，在神轎遶境期間許多街道進行交通管制。