〈台北都會〉時力選將不同調 吳崢不願挺柯

2018-10-29

〔記者郭安家、周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕時代力量今年在六選區提名五席市議員候選人，搶第三勢力選票。但面對是否挺市長柯文哲？時代力量選將不同調，松山信義區市議員候選人吳崢昨就質疑柯文哲的國家定位立場，且柯身邊圍繞很多友柯候選人，最大特色是服從、擁護柯文哲，恐讓候選人模糊失去特色，他的選區藍大於綠，一些國民黨議員卻和柯文哲走得很近，無怪柯文哲最近還要聲援婦聯會。

吳崢昨辦競選總部造勢大會，「友柯」的候選人黃郁芬、蕭新晟也到場支持。時代力量市黨部主委林昶佐表示，時代力量五位候選人已一起討論此事好幾個禮拜，願意支持彼此有不一樣的地方；至於自己是否挺柯？林僅說，相信這群年輕人，以他們的討論和判斷為主；要怎麼拿捏跟柯文哲距離，「我都尊重」。

吳崢表示，面對外界疑問重大議題態度，柯文哲卻選擇「自助餐式」表態，默認中共「兩岸一家親」的說法、在國際媒體訪談中提出疑美論、商品交易說；柯文哲迴避外界質疑其兩岸關係、國家定位，卻又恣意詮釋兩岸及台美關係，最基本立場都無法表明且刻意模糊，讓他無法信任柯文哲的國家立場。

不過，柯文哲受訪卻表示，如看統計資料，國民黨有兩成支持他，民進黨有四成，時代力量有七成，也不是什麼黨就百分百支持誰，這對他來說滿正常的，台灣社會二分法滿嚴重的。

民進黨市長候選人姚文智受訪對此事沒意見，但認為選舉終將回歸價值選擇，若價值錯亂，團隊就不可能一致，也就無法接受外界檢驗，人民莫衷一是，也會不知究竟能選擇什麼？