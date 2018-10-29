〈台北都會〉危險老舊建物重建 新北核准21案

2018-10-29

〔記者賴筱桐／新北報導〕中央去年五月起推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，政策上路一年多來，新北市政府已核准二十一件，包含位於板橋區的全國核准首例，今年九月底動工，預計三年後完工。

都市更新處處長張溫德表示，內政部二○一七年五月公布危老重建計畫後，市府透過多元管道推廣，除舉行說明會外，並配合社區需求，只要十五人連署即可辦理都更說明會的服務，並培訓都市更新推動師，免費到府為民服務。

此外，新北市政府推出免費建築物耐震初步評估政策，即日起至年底止，位於都市計畫範圍內合法建築物，且經一半以上建築物所有權人或管理委員會同意，即可進行建築物耐震能力初評，符合危老資格者可申請重建計畫。

首例位於板橋 9月底已動工改建

都更處更新發展科科長洪宜萍表示，全台核准的危老重建首例位於捷運新埔站三號出口後方老舊公寓，原為二十九棟二至五層樓建物，基地面積三千一百一十三平方公尺，原有三十三戶，所有權人約五十人，建物經結構安全及耐震評估，未達最低安全等級，整合二至三年，全數所有權人同意。該案由建商與住戶合建，獲得危老條例最高四十％容積獎勵，將改建為地上二十五層、地下四層大樓，預計三年後完工。

另外，三峽區民族段中園街原有三棟一至二層樓建築物，基地面積七百一十一平方公尺，將改建為一棟地下二層、地上十一層的電梯集合住宅，該案獲三十七％容積獎勵，地主並協助開闢周邊公共設施用地。

都更處指出，建物經結構安全性能評估達危險程度，且屋齡三十年以上不具改善效益或無電梯等合法房屋，經文化局確認不具歷史、文化藝術價值，全體所有權人同意，就可申請危老重建計畫審查，最高可獲取四十％容積獎勵。