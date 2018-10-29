〈北部〉劉曉玫訴求引進投資 花蓮人不北漂

2018-10-29

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨提名的花蓮縣長候選人劉曉玫，昨舉行競選廣告CF記者會，主打花蓮人二個世代以來都面臨外流問題，花蓮縣近幾年企業投資環境每下愈況，過去傅崐萁主政下，太多的潛規則讓投資人卻步，企業不敢來投資，造成很多花蓮人必須四處漂到西部營生，她要建立一個透明、有制度的投資環境，讓青年有機會返鄉工作。

北漂青年洪士欽透過影片訴說想照顧、陪伴家人，卻礙於現實必須離鄉背景討生活的無奈心情，而他的上一代，也是一樣的情況。這支影片收錄在劉曉玫競選廣告（CF）影像中，劉曉玫說，藉由影像激起花蓮人能反思，表面的生活很幸福，但年輕人卻被迫離鄉背景討生活、家庭無法團聚，是真幸福嗎？

劉曉玫發布「我們很幸福」與「我想回家」等競選CF廣告二部曲。訴求花蓮投資環境與學子北漂工作的心聲無奈，花蓮有很棒的環境，但多年來卻沒有能帶動地方繁榮的外來投資，沒有投資，就沒有好工作，逼著許多孩子離鄉離土，到大城市求職。

劉：積極招商 讓青年返鄉

「這絕對不是花蓮的宿命！」劉曉玫強調，當選後會積極招商引資，絕對不把企業當作待宰肥羊，惟有企業來投資才有好的工作機會，讓花蓮的發展脫離後段班的行列，也才能讓「四處漂」的孩子願意「鮭魚返鄉」。

投入花蓮市長選舉的張千駿也是北漂返鄉青年，昨天成立競選總部，用音樂會的方式取代傳統模式，不封路、不搭舞台，希望用新的思考模式改變花蓮。他說，生物學上，近親繁殖不好，成功的企業一定都致力於引進多元人才，而不是鼓勵近親繁殖。所有產業都需要活水，政治也是一樣，期許自己參選是有益於花蓮政治的一股活水。