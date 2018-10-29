〈北部〉頭城交流道替代路 國五宜四匝道通車

2018-10-29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國道五號增設的宜四匝道昨天下午三點通車，被視為頭城交流道替代路線，希望緩解頭城、礁溪市區回堵狀況，但通車首日，不少北返用路人不知這條新路線，塞在頭城交流道車陣中，宜四匝道反而順暢無阻。

首日不少駕駛不知 仍塞車陣中

國五在二○○六年開通後，頭城交流道車流集中在台九線、台二庚線路口，每逢假日，北上入口匝道及主線壅塞成為常態，讓人視為畏途，高公局因此增設宜四匝道，連同用地徵收、工程經費共投入十億元，二○一六年四月開工，今年十月中旬達通車標準。

宜四匝道南北出入口匝道長度各八百多公尺，銜接一九一縣道與礁溪鄉砂港路口，北上車流不用經過礁溪市區，可從一九一縣道經由宜四匝道上國五進雪隧。

高公局：為直線式 通行效率較優

外界質疑，新設匝道不能有效解決國五塞車問題，只是讓車流多一處地方塞車，高公局長趙興華解釋，頭城交流道有將近一百八十度的迴頭彎，運轉效率不佳，新設的宜四匝道是直線式，通行效率優於頭城交流道。

宜蘭縣政府交通處長林國民說，礁溪市區車輛照常行駛頭城交流道北上，市區以南車流，引導至宜六線（七結路），轉國五側車道（一九一縣道）接宜四匝道上國五，頭城地區車流建議從一九一甲線或台二線，接宜四線轉國五側車道，沿著宜四匝道上國五。

宜四匝道通車首日，許多用路人不知情，塞在頭城交流道一帶，陳姓民眾認為，交通主管機應加強宣導，否則沒人知道有新的替代路線，政府美意恐大打折扣。

宜四匝道通車對宜蘭而言是地方大事，原本要舉辦通車典禮，但台鐵普悠瑪事故釀重大傷亡，通車轉為低調，對外改稱為「會勘」、「通車簡報」，中央官員也僅高公局長趙興華到場。