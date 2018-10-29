〈北部〉苗縣長選戰 徐耀昌、徐定禎提活化鄉鎮政見

2018-10-29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕尋求連任的國民黨苗栗縣長徐耀昌，昨天成立泰安、獅潭鄉競選總部；他指出，將運用在地優勢條件，把泰安鄉打造為「原民之鄉，美人之湯」，將獅潭鄉形塑為「有機農產，化外仙境」。無黨籍縣長候選人徐定禎則提出爭取竹南製瓶廠活化，作為苗栗soho族基地等。

徐耀昌表示，泰安溫泉有「美人湯」稱號，優質的湯泉水質及自然樸素的原始山林風光，深受遊客喜愛，在他積極招商下，泰安鄉將進駐兩家五星級溫泉旅館，未來將持續發揚原鄉溫泉特色。

徐耀昌說，獅潭鄉擁有柑橘、草莓、竹筍等豐富農特產，也在浪漫台三線政策發展路線上，除已成立「後生添手團獅潭駐地工作站」，讓青年返鄉，促進產業升級，也將朝未有機農業發展，連結台三線鄉鎮觀光資源，規劃成「有機農產，化外仙境」。

徐定禎指出，竹南製瓶廠位於竹南鎮公教路上，占地約六．七公頃，土地暨開發單位是台灣菸酒公司，閒置已久，這塊土地在劉政鴻擔任縣長時期，以商業區為主要計畫送內政部變更都市計畫通過，但徐耀昌接任縣長後，要求台酒改計畫為啤酒城，但台酒認定不可行而計畫卡關。

徐定禎說，他將爭取台酒規劃成為苗栗soho族基地、小型戶外展演空間，或可以經營專屬啤酒bar作為大型賽事直播去處與喝酒放鬆聚會場所，捐贈的公設用地，也將打造為類似國外林蔭廊道的友善、舒適的步行空間。