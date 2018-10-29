〈北部〉竹縣市長候選人 假日無休拚選票

2018-10-29

〔記者蔡孟尚、蔡彰盛／新竹報導〕選戰進入倒數計時，新竹縣、市長候選人，假日無休拚選票！

鄭朝方 贈童萬聖節面具

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方昨天下午在竹東鎮戲曲公園舉辦「童趣方城市」活動，邀請銀河谷音劇團演出，吸引上千名親子參加。鄭朝方送萬聖節面具給小朋友，並扮成吸血鬼同樂。

楊文科 強調泛藍大團結

國民黨新竹縣長候選人楊文科，昨天參加橫山鄉長候選人張志弘和新竹縣議員候選人范曰富、陳英樓等人的總部成立大會，強調國民黨各項選舉要揮出全壘打，展現泛藍大團結氣勢。

徐欣瑩 提交通政見

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩，昨天成立關西、芎林競選總部，她表示，當選後會用通暢的交通，展現浪漫台三線的魅力，吸引遊客人潮來帶動錢潮。

林智堅 十八尖山拜票

尋求連任的民進黨新竹市長林智堅，昨天一早在立委柯建銘及議員鄭宏輝等人陪同下，率領幸福特攻隊十二名議員候選人在十八尖山停車場旁入口「快閃」，搶攻「早鳥票」，象徵林智堅號次的大型六號LED製作物也首次亮相，路過民眾紛紛比六手勢給予支持。

許明財 成立樂齡後援會

國民黨新竹市長候選人許明財，昨天成立樂齡後援會，由前立委、競選總部主委張蔡美領軍新竹市長青社團代表，全力支持許明財「一帶二心三連結」與全面照顧老人、婦女、勞工和青年創業等政見。

謝文進 辦親子活動

無黨籍新竹市長候選人謝文進，昨天在東區埔頂聯里後援會辦公室舉辦親子活動，邀請電視台的孟孟大姐姐，與關東地區的小朋友一起度過快樂的週日假期。昨天多名市議員與里長成立競選總部，謝文進也前往祝賀、站台。