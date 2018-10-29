〈北部〉苗縣選戰拚文宣品 文創物搶手

2018-10-29

記者鄭名翔、彭健禮、蔡政珉、張勳騰／專題報導

年底選戰將至，各候選人除勤走拜票外，文宣品上也絞盡腦汁，設法讓選民留下深刻印象；除傳統選舉看板上打造鮮明個人形象，有些參選人跳脫傳統送面紙、扇子的方式，精心設計文創文具，或是以實用小物打動人心。各式奇招也讓戰火延燒美學新戰場。

實用小物 打動人心受歡迎

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌，則沿用首任時製作便條紙的作法，而無黨籍縣長候選人徐定禎，則分別製作的菜瓜布及牙籤文宣，相當實用。而苗栗縣議員候選人許櫻萍則是分送濕紙巾文宣，頗受歡迎。

結合繪本作家 文件夾等物吸睛

竹南鎮長候選人連森裕為竹南高中退休老師，此次與知名繪本家孫心瑜合作，將各式可愛插畫製成文件夾、筆記本等限量小物，讓選民拿到都愛不釋手。連森裕說，盼能讓民眾拿到值得保存的文宣品。

頭份市長候選人陳永賢將頭份上公園周邊街景，以藍底白線條畫成一幅美麗街景圖，猶如台南藍晒圖翻版。陳永賢表示，盼帶給年輕族群耳目一新的感受，也歡迎大家來總部旁拍照打卡。

苗栗市長候選人邱鎮軍則化身賽跑選手，擺出向前衝刺姿勢的大型競選看板。因邱膚色黝黑、身材高挑健碩，宛如一名真正的運動選手，不少民眾見到這幅看板，都打趣地說，可以當運動品牌廣告了！

苗栗縣議員第三選區候選人孟文源，別出心裁設計紙製手機立架，在眾多文宣品中顯得獨特。孟文源說，希望選舉文宣品不要讓選民拿完就扔掉，可以繼續使用，增加選民印象。

苑裡鎮長候選人劉秋東則發送酸痛貼布，配合選舉口號「咱用肩胛擔」，相當貼切，劉秋東說，希望民眾使用貼布時能舒緩工作痠痛，也呼應標語。

另一名苑裡鎮長候選人劉寶鈴則推出便利筆記本，封面宛如小型競選看板，讓人印象深刻。