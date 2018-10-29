〈北部〉苗縣首座禁菸社區 三灣銅鏡揭牌

2018-10-29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉銅鏡社區參與社造、農村再生多年，營造出豐富的客家農庄人文特色，更配合苗栗縣府推動無菸健康環境，把社區二鄰紅牆內的紅磚古厝群範圍，劃設為無菸場所，昨天揭牌，成為全縣第一個公告的「禁菸社區」。

銅鏡社區發展協會帶領在地居民，近十年來努力進行社區環境景觀改造、農村再生計畫等有成，成為一處古色古香、環境幽雅並充滿客家人文風情的特色社區，且多次獲獎。

為了孫兒及健康 長輩戒菸

銅鏡社區發展協會理事長羅時珍說，因屬於高齡化社區，居民多為長輩與小朋友，加上社區經常有其他縣市造訪觀摩，協會進一步思考，除硬體的改善，是否能提供更舒適、健康的生活空間？因此提出「無菸社區」目標。羅時珍說，起初協會還會擔心此目標會被「打槍」，但沒想到，獲得居民大力支持，不少原本有吸菸的長輩，為了孫兒及自身的健康，也陸續戒菸。

苗縣府衛生局、三灣鄉公所、衛生所及社區發展協會，昨天在社區關帝廟前，進行禁菸場所公告揭牌，地方也打粄圓慶祝。

衛局：違反者 最高罰一萬

衛生局指出，銅鏡社區二鄰紅磚古厝群，為縣內第一處公告禁菸的社區場域，於社區入口的簡介導覽上，以紅線圈出禁菸區域，範圍為紅牆內的紅磚古厝群，提醒民眾造訪時留意，不要違反禁菸規定，禁菸區域內吸菸者最高可罰一萬元。