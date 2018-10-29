〈北部〉新竹市全民抓賄 13.5萬回郵信封寄家戶

2018-10-29

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕全民抓賄，買票無所遁形！地方公職人員選舉將於十一月廿四日舉辦，十三萬五千份檢方的「抓賄回郵信封」已寄達新竹市各家戶，只要有具體事證，民眾可使用回郵信封寄回地檢署，調查屬實就能得到檢舉獎金，市府也將舉辦十一場反賄選宣導活動，強調對於賄選零容忍。

有具體賄選事證 即可將信封寄回地檢署

市府政風處長黃兆祥表示，新竹地檢署已經透過郵局寄送檢舉專用回郵信封，落實「一戶一信封」，呼籲家家戶戶勇於檢舉賄選，一起捍衛乾淨選風。只要有具體的賄選事證，可使用回郵信封寄回地檢署，調查屬實就能得到檢舉獎金。

查證屬實依規定發獎金 絕對保密身分

依據中央「鼓勵檢舉賄選要點」，經查證屬實，檢舉縣市長候選人賄選者最高獎金五百萬元，市議員部分最高獎金兩百萬元，里長部分最高獎金五十萬元，並絕對保密檢舉人身分。

另市府編1000萬專門獎金 鼓勵警查賄

此外，新竹市選委會主委陳章賢表示，議會通過動支第二預備金一千萬元，用來鼓勵警察局全力投入查賄工作，希望激勵基層員警士氣，讓賄選在新竹市消弭於無形。這一千萬元獎金的發放，市府另有頒訂辦法，專門用於偵破賄選案件的新竹市警方。

檢方：至昨天為止 選偵字案已有28件

新竹地檢署表示，截至昨天為止，查察賄選案件的他字案共有七十五件、偵查中案件有六十一件，案情較為成熟的選偵字案件有廿八件。

政風處指出，市府即日起與地檢署、調查站合作辦理十一場反賄選宣導活動，深入各社區宣導抓賄五部曲：接近賄選人、保存證據、撥打電話、起訴有獎金、有罪確定全部領，檢舉專線：0800024099按4。