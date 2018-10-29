〈北部〉站台助講 鄭文燦、陳學聖1天趕9場

2018-10-29

〔記者李容萍／桃園報導〕選戰進入倒數階段，昨天是許多候選人成立競選總部的超級星期天，拚連任的民進黨籍市長候選人鄭文燦、國民黨市長候選人陳學聖，都馬不停蹄趕場為市議員候選人競選總部成立大會站台，二人各跑了九場與候選人同框助陣，也為自己拉票。

另外，無黨籍市長候選人楊麗環，愛心行動總部昨天也巡迴平鎮舉辦南區成立大會，包括前立委許國泰等人到場力挺。

鄭文燦接連趕場為民進黨市議員候選人蔡永芳、許清順、徐景文、陳睿生、邱素芬、林志強站台輔選，也幫無黨籍市議員候選人劉曾玉春、歐炳辰、邱志成站台，晚間還前往新北市土城、新莊區，為新北市長候選人蘇貞昌「會做事連線」的造勢合體。

陳學聖昨分赴國民黨市議員候選人李柏坊、張桂綿、徐玉樹、萬美玲、林正峰、黃敬平、黃婉如、謝彰文、吳春芳競選總部成立大會站台輔選。黃婉如、謝彰文同為力拚九連霸的議會老將，謝彰文將兩尊變形金剛搬來競選總部坐鎮，現場也準備國旗紋身貼紙、手搖旗、國旗假髮等，喜氣洋洋。

回鍋參選的民進黨徐景文，四年前在首屆市議員選舉以二一五票之差成了「落選頭」，本屆立委選舉又以三八五票輸給陳學聖，兩次的意外落馬，讓鄭文燦站台時籲請鄉親們不能讓徐再錯過中壢的議員席次。