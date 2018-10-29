〈北部〉穿搭設計賽 中壢商圈拉攏年輕人

2018-10-29

〔記者李容萍／中壢報導〕市府經濟發展局首度舉辦「中壢流行服飾穿搭設計大賽」，吸引卅五組參賽者，歷經兩個多月的籌備與競爭，進入決賽的十五組昨在中壢銀河廣場同台走秀爭冠，除了振聲高中、中壢家商學生團隊參與，還有四名展現創意穿搭的素人設計師，在舞台上大玩「衣美」。

競賽分學生組、社會組，評分項目包括整體穿著呈現、搭配性、視覺效果及現場人氣票選等，以動手設計衣服、搭配造型，發揮地方年輕人的創意及專業能力，經發局局長朱松偉揭曉前三名並頒獎，學生組冠軍「亮壢」、社會組冠軍為「小明很會搭」，得獎者共獲價值八萬元的獎品。

朱松偉表示，桃園年輕族群比例高，擁有多所設計領域相關的大專院校，藉此活動激發年輕人創意，並結合擁有許多服飾商店的六和、中平等商圈，提供設計相關領域學生、創作者一個互相切磋觀摩學習的機會，希望打造下一個桃園設計明日之星。

評審建議細分組別 讓比賽成果更精緻

因為適逢季節交替，昨天的舞台上有夏衣也有冬衣，擔任評審的「衣戲院」執行長蘇光展建議下回舉辦流行服飾穿搭設計大賽時，可細分增加家庭主婦組、童裝組、男裝組，也可分為秋冬或春夏裝進行比賽，如此可讓比賽更多元並呈現精緻成果。

經發局另將於十一月一日在青年事務局PBL教室辦理媒合會，當日下午一點卅分現場報名參加，邀請有「台灣立裁教母」稱號的時裝設計師葉珈伶，分享業界需求與創業的心路歷程。