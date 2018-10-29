〈北部〉南瓜節「搞鬼」 三個週末吸客9萬人次

2018-10-29

〔記者陳昀／桃園報導〕觀音不只有蓮花，也是南瓜的重要產地。市府今年配合萬聖節舉辦首屆「桃園南瓜節」，昨天壓軸舉辦萬聖趴後落幕，不少大小朋友變裝同樂，市府估計三個週末累積了九萬人次遊客湧入蓮花園休閒農業區，而向陽農場內的鬼屋仍持續開放，讓民眾還能前往感受萬聖節氣氛。

觀音農場、餐廳辦活動 場場秒殺

觀音區盛產各類瓜果，二○○二年起連年舉辦瓜果競賽，為了活絡農村經濟、引進人潮，市府今年推出「桃園南瓜節」，整合蓮花園休閒農業區內的農場、餐廳舉辦應景活動，十三日至昨天連續的三個週末，推出南瓜彩繪雕刻、南瓜變裝秀各類活動，場場報名秒殺。

昨天壓軸的萬聖趴從下午三點半起開場，有熱鬧的管絃音樂會、南瓜彩繪DIY、恐怖刺激的鬼屋體驗，現場有著搞怪的墳墓造景讓遊客拍照打卡，不少大小朋友精心變裝參與，有最夯的鬼修女、安娜貝爾，或迪士尼系列女主角等，現場人潮滿滿，迎接越夜越熱鬧的熱舞狂歡電音趴。

向陽農場鬼屋 再持續開放兩個月

農業局專門委員劉秀卿表示，連續三個週休假日吸引了逾九萬人次遊客湧入蓮花園休閒農業區，業者也們紛紛推出當地特色農產品，像是向日葵香腸、蓮藕貢丸、蓮子布丁等，各農場、餐廳停車場人潮絡繹不絕、買氣旺盛，讓農民們笑呵呵。

劉秀卿說，南瓜節昨晚落幕，但設置在向陽農場的鬼屋會再開放二個月，年底前民眾前往觀音區蓮花園休閒農業區各農場及餐廳，只要蒐集「店家專屬紀念戳章」三枚，就可兌換「鬼屋體驗券」，讓來不及參與的遊客持續感受恐怖氣氛。

市府農業局長郭承泉表示，蓮花園休閒農業區是桃園市第一座休閒農業區，十七日甫成立的休閒農業科，專責辦理休閒農業區基本設施與行銷及農村再生計畫，未來會配合各休閒農業區推活動，並朝十座休閒農業區、百家休閒農場的願景邁進。