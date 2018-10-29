〈中部〉新增5站啟用 鐵路高架化全線通車

2018-10-29

〔記者張菁雅／台中報導〕台中鐵路高架化昨全線通車！除既有五座車站，新增五站也同步啟用，達到每二公里一站。總統蔡英文表示，台中鐵路高架化帶來三個效益，分別為經濟、環境及舊市區重新規劃發展，讓台中交通發展邁入新紀元。

台中鐵路高架化全線廿一．七公里，豐原、台中、大慶、潭子、太原站已在二○一六年通車，新建的栗林、頭家厝、松竹、精武、五權站昨天啟用，約二公里一站，達到「捷運化」效果，松竹、大慶也與捷運綠線共站設計。

台中鐵路高架化第二階段完工舉行啟用典禮，蔡英文總統、市長林佳龍、交通部長吳宏謀等人共同出席，見證台中鐵路發展歷史性的一刻。

鐵路高架捷運化 交通邁入新紀元

蔡總統表示，鐵路高架捷運化的啟用，再次讓台中交通發展邁入新紀元，為市民帶來三個關鍵效益，第一是經濟效益，行車成本、通勤時間都節省了，平交道維修費用、地面的土地空間也都能釋出，估計每年省下超過四十六億元。

綠空鐵道 塑造低碳慢遊城市空間

第二是環境效益，高架化釋出的土地創造一條廿一公里長的「城市綠帶」，搭配市府和民間推動的「綠空鐵道軸線計畫」，將塑造出具有人文深度，低碳慢遊的城市空間。第三是前後站打通、舊市區重新規劃發展的效益，中區跟豐原區，都找到城市再定位的契機。

林佳龍指出，鐵路高架化全線通車，將使台中這個因軌道誕生的城市，再度因鐵道而偉大，也證明高架化在台中是好的、對的政策。他站的地方是台中時空座標的原點，不只可看到立體化交通，也見證過去、現在、未來，台中火車站是「三代同堂」，代表台中是「存舊立新」、「有時間軸線」的城市。

大車站計畫 將帶動台中都市發展

林佳龍也說，除了時間軸線，台中火車站也有空間軸線，即推動台中大車站計畫及鐵路捷運化，大車站計畫透過台鐵基地，結合舊建國市場土地、國防部的南京新村，一直通到干城，未來將是捷運藍線與鐵路的交會點，加上台鐵也與捷運綠線串聯，均將帶動台中都市發展。