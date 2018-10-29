〈中部〉賴清德親拿麥克風 幫魏明谷助選

2018-10-29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕距離選舉投票日不到一個月，各黨派知名人士紛紛前來彰化助選，昨天上午，行政院長賴清德昨天一大早就到彰化八卦山，為爭取連任彰化縣長魏明谷及彰化市長候選人林世賢拉票；時代力量立委徐永明，昨天陪同彰化第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）縣議員候選人吳韋達到彰化市民權市場拜票；另外，國民黨高雄市長候選人韓國瑜，已確定將在十一月三日晚間前進溪州鄉，為縣議員謝典霖與彰化縣長候選人王惠美聯合感恩晚會站台。

賴清德抵八卦山 沿途持麥克力推魏明谷

賴清德昨天上午抵達彰化市八卦山，自己拿著麥克風開始「宣傳」，許多民眾聽到麥克風聲音，紛紛靠近來見賴清德的真面目，還搶著要跟賴清德拍照打卡，賴清德把握時間推薦魏明谷、林世賢；他強調，魏明谷是「好咖肖」， 民眾要繼續相挺，而林世賢「跟他一樣都是醫師」，請大家來支持。

而昨天晚上就在藍營支持者的LINE族群瘋狂轉傳，指稱韓國瑜在十一月三日晚間前進溪州鄉。 但韓國瑜是前台北農產運銷公司總經理，現任北農總經理吳音寧就是溪州女兒，韓國瑜選擇溪州作為彰化站台的首發站，不免讓人有聯想。

時代力量第一次在彰化縣推出縣議員人選吳韋達，昨天由徐永明帶領吳韋達深入民權市場掃街拜票。

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