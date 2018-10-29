〈中部〉南投縣草屯鎮永安路轉向測速器奏效 限速50不變

2018-10-29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮永安路是國道六號東草屯交交流道的聯絡道，兩年多前曾發生左轉車被超速直行車撞上，造成兩死兩傷嚴重車禍，投縣警方將測速照相桿的攝影鏡頭轉向，並不定期調整方向，另也改善號誌，實施後至今未再發生死亡車禍。

國道六號東草屯交流道聯絡道

草屯鎮永安路是國道六號東草屯交流道的聯絡道，道路筆直寬敞，很多駕駛人都把該路當快速道路開，甚至飆車時速逾百公里，惟因永安路有很多岔路口，在地農民須穿過永安路到對向，過去常被飆速的汽車撞到，地方強烈要求下，永安路限速僅五十公里，二○○九年也設置兩支測速照相桿，惟鏡頭一直都固定方向，只拍南向不拍北向，導致很多駕駛人往北向時就大飆車。

二○一六年八月一日傍晚發生阿公開車載外孫、女兒和老婆到埔里看病後要回家，因下錯交流道，開到永安路、玉屏路口要左轉到對向車道要再重上高速公路，卻被飆高速的北向汽車撞上，造成阿公阿嬤傷重不治嚴重車禍。

不定時調整 未再發生死亡車禍

該車禍發生後，南投縣警方即將測速照相桿的鏡頭轉向，並在永安路、永安路口等多個分岔路口改遲閉式號誌，即南向車道先亮綠燈讓左轉車得以先轉，接著才讓對向車道亮綠燈。而測速照相桿後來也改為鏡頭可調整方向的測速桿，警方不定時調整方向，讓駕駛人不要有僥倖心態。

警方調整測速照相桿方向等改善措施實施兩年多後，南投縣警局交通隊統計，至今未再發生死亡車禍，而有人受傷的車禍件數也降低，二○一六年八月重大車禍發生後的幾個月，共發生三件，去年有七件，今年一到九月底則有兩件。

由永安路道路非常寬敞卻限速五十公里，駕駛人多年來頻頻建議將限速提高，南投縣警方表示，因在地居仍反對提高限速，因此現在依然維持限速五十公里。