〈中部〉打破明文規定？ 陳明文槓上吳芳銘

2018-10-29

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕退出民進黨、以無黨參選嘉義縣長的吳芳銘主打「打破明文規定」訴求，暗諷嘉縣政治生態「民進黨一黨一派一人」，昨早成立朴子競選服務處時，再以行動戳破「超越藍綠，打破明文規定」象徵藍綠膨風的氣球；同一時間，立委陳明文在為外甥、副議長陳怡岳站台時隔空駁斥說，台灣是民主法治國家，凡是「明文規定」都要遵守，兩人隔空交火，選戰飄散煙硝味。

陳︰民主國家 「明文規定」要遵守

陳明文表示，他不是候選人，但最近很紅，因為有人說要 「打破明文規定」，被罵得莫名其妙，過去國民黨時代嘉縣有黃林兩派，現在派系已融入政黨政治，台灣是民主法治國家，凡是「明文規定」都要遵守，有人未參加初賽就直接跳入決賽（暗批吳芳銘未參加黨內縣長初選），實在沒道理。

陳怡岳競選總部昨成立，陳明文、民進黨縣長候選人翁章梁、立委蔡易餘、台北市議員阮昭雄、朴子市長王如經及歌手楊烈等人站台助陣。

吳強調超越藍綠 開創「文明嘉義」

吳芳銘朴子競選服務處與陳怡岳競選總部相距不到三百公尺，退出民進黨的朴子市文化里長楊石旭等鄉親到場力挺，吳與青年活力團戳破「超越藍綠，打破明文規定」象徵藍綠膨風的氣球，吳說，將開創「文明嘉義」，不能顛倒成為「一家明文」。

吳芳銘強調，嘉縣派系已融入政黨，政黨在嘉縣已變質，想要有好的縣政發展，縣長要超越藍綠，人民的利益「卡大天」，人民要做自己的主人，打破黨派霸權，不能再以藍綠、派系利益為考量。