〈中部〉嘉市城隍廟頒清寒孝親獎楷模助學金》過動兒孝親擔家務 管樂班榜首

2018-10-29

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市城隍廟慈善會昨頒發「第五屆清寒孝親獎楷模助學金」，表彰五十位逆境學子。嘉北國小三年級女童鐘寀葶是過動兒，相當有音樂天分，幫忙癌母分擔家務、照顧弟妹，並以榜首考上學校管樂班；同樣出身單親家庭的南興國中一年級男學生朱冠龍，貼心陪阿嬤當清潔工扛家計，照顧生病的媽媽，孝心令人感動！

鐘寀葶母親吳羚如說，她罹患大腸癌，育有三名子女，去年底與丈夫離異前即扛起家計，白天在成衣廠工作，晚上在家做手工及蛋捲，寀葶是長女，放學就先幫弟妹洗澡，還會洗米、洗衣、幫忙做手工等，相當貼心。

今年中秋前夕，吳羚如因趕工製作蛋捲暈倒，寀葶以為媽媽太累睡著，貼心幫她蓋被子，翌日發現媽媽沉睡不醒，趕緊打電話向媽媽的朋友求救，幸緊急送醫救回。

吳羚如說，寀葶在醫師建議下，透過學習彈鋼琴藝術治療過動症，學校管樂班招生時，一度因繳不起一千五百元報名費被迫放棄，所幸在學校及老師協助下免繳報名費，並以最高分考上管樂班，寀葶把成績單送給她當母親節禮物，讓她驚喜又感動。

朱冠龍因母親生病，從小由阿公阿嬤帶大，阿公去年發生車禍脊椎受傷，阿嬤扛起經濟重擔，冠龍為減輕阿嬤勞累，課餘陪阿嬤做清潔工作，阿嬤去年罹患「類風濕性關節炎」，發作時仍忍痛工作；冠龍說，他心目中的阿嬤是「鋼鐵阿嬤」，他以阿嬤為師，學習用堅強樂觀的態度面對人生，他是學校籃球校隊，希望未來一圓當體育老師的夢想。