〈中部〉用生命寫日記 罕病童奮學獲獎

2018-10-29

〔記者林國賢／雲林報導〕今年雲林縣國中、小學奮學獎助金昨頒獎，表揚二百位勇敢挑戰環境勤奮學習學生，其中罹患罕見疾病的鍾心妍勇敢面對病魔，用生命奮鬥寫日記，也在受獎之列，縣長李進勇表示，希望她的故事激勵更多小朋友勇敢面對生活挑戰，熱愛生命。

開朗愛上學 鍾心妍罹罕病不放棄

鍾心妍的父親說，心妍罹患罕見疾病「多發性硫酸脂質缺乏症」，一歲多發病，目前就讀小學四年級的她雖然智力與身體發展受疾病限制，仍是開朗小孩，只要能夠上學就很高興，所以只要心妍身體狀況許可，他就會載她到校，充實過每一天。

鍾父表示，心妍罹患的罕病全球病例不超過十例，尚無醫學資料可參考，無法預期未來病症發展，但她用生命奮鬥來寫日記，如同在寫一部「罕見疾病醫學病症」歷史，家人希望能有快樂的結局，也希望在這過程中的資料或數據能為醫學所用，感謝主辦單位看到心妍的努力和用心，給她鼓勵。

雲林奮學獎助金 表揚200學子

雲林縣不動產開發商業同業公會每年都頒發獎助學金鼓勵勤奮學習的弱勢家庭學童，或勇敢挑戰困境學生，今年委託社會關懷協會舉辦，經學校或夜光天使班推薦，共二百位學生獲獎，總金額四十萬元。

李進勇表示，奮學獎助金鼓勵弱勢家庭學子認真學習，協助圓夢，非常有意義，感謝不動產開發商業同業公會持續辦理獎助金公益慈善活動，嘉惠學子。

雲林縣不動產開發商業同業公會理事長張登陸表示，今年獲贈獎助金的學生有罕見疾病學童及特教學童，雖然學習會遇到障礙，仍持續努力上進，值得鼓勵，期望透過持續關懷、協助輔導，讓社會的正能量不斷發酵。