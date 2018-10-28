〈南部〉復興西拉雅 長老萬正雄獲台南文化獎

2018-10-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕致力推動西拉雅文化與正名運動的新化九層嶺部落萬正雄長老，榮獲第七屆「台南文化獎」，台南市政府昨日在大億麗緻酒店舉辦頒獎典禮，由行政院長賴清德、代理市長李孟諺共同頒獎，各界貴賓與會一起見證文化盛事。

賴清德推崇萬長老可說是用生命推動西拉雅正名運動，令人感動。賴清德並表示，接任行政院長後以「台灣文化」優先為施政主軸，明（一○八）年度首度提高文化部預算超過二百億元之外，亦推動「國家語言發展法」草案送立院審議，原住民族語、客語、台語等母語都是國家語言，同樣要受到重視與保護，對於「原住民身分法」修法，也列入優先法案，力促行政院會與立法院溝通協調，盼在本會期完成修法程序。

萬正雄積極串連族人力量爭取國家承認平埔族群為原住民族，經過長久努力，行政院去年八月通過「原住民身分法修正草案」，正待立法院本會期審議。同時，西拉雅原住民身分的行政訴訟案亦由最高行政法院判決勝訴，發回更審，獲得國家政策支持及司法的尊重。

萬正雄也以音樂創作、古調吟詠及手作編織、童玩、魚簍、生活器物及製作弓箭和蓋茅草竹屋等生活工藝，帶領族人復興西拉雅族文化，並促使西拉雅語於二○一三年正式納入南市教育體系。曾被判為「死語」的西拉雅語，如今在世界語言大百科中被更新改列為「復育中的語言」，他的貢獻影響深遠。