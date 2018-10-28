〈南部〉陳其邁陣營︰藍別用滷肉飯、礦泉水包裝「韓」

2018-10-28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前立法院長王金平前晚讚許韓國瑜「只靠一碗滷肉飯和一瓶礦泉水，就能當選市長」，很多人都替高市府抱不平，陳其邁競辦發言人趙天麟則呼籲藍營不要再用滷肉飯與礦泉水，來刻意包裝韓國瑜。

韓國瑜陣營解釋，韓國瑜出身基層，拿著礦泉水，坐下來吃滷肉飯，跟來來往往的人勾肩搭背，這就是一場庶民對貴族的戰爭。

但不少民眾對此說法相當反感，認為這完全抹煞市府努力建設的成果，「難道十幾年來，市政建設都做假的？」

陳其邁競辦發言人趙天麟強調，這次陳其邁遇到的是深不可測的對手，也是史上資源最強大的對手，呼籲藍營不要再用「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」，刻意來包裝韓國瑜了。

趙天麟說，高雄人具草根性、海派、直率等特性，因此韓國瑜這次形塑出滷肉飯形象，但他又把高雄講成「又老又窮」，他要鄭重強調，滷肉飯、礦泉水不等於廉價。

民進黨高雄市長候選人陳其邁則說，選舉還是要實實在在，過多的渲染，或者太多不必要的假新聞、假消息來影響選舉，對選舉文化來說不太好。

高市府新聞局長張家興則表示，高科技產業是用實際的投資行動，肯定高雄推動產業轉型成績，「不像某些政治人物只會用空泛、去脈絡化的口號，打擊高雄追求進步的自信心。」

張家興舉例說，華邦電投資高雄三三五○億建晶圓廠，超過郭台銘投資美國的大手筆，從簽約到動土僅一年。而封裝測試世界第一的日月光，近年在楠梓不斷增資擴廠，蘋果手機軟板供應商台郡也加碼投資大寮和發產業園區，第一期投入一百億要發展5G毫米波。