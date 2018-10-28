〈南部〉陳菊再挺陳其邁 籲民「毋通嫌高雄」

2018-10-28

〔記者黃旭磊、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長候選人陳其邁昨晚在三民區寶珠溝成立後援會，陳菊上台力挺，針對對手韓國瑜唱衰說詞，懇請民眾「毋通嫌高雄」（不要嫌高雄）。

陳菊表示，前市長謝長廷經營八年後，十二年來改造高雄，有人卻把高雄嫌得一文不值，感到很痛心，請大家「毋通嫌高雄」，要將覆鼎金公園、鐵路地下化綠化及捷運黃線新建重擔交給陳其邁，期許完成。

陳其邁則說，「陳菊好棒、其邁接棒」，對手韓國瑜說要在愛河蓋摩天輪，其實在亞洲新灣區引進產業更重要，而繼華邦電投資路竹三千三百多億元，串連台南台積電晶圓廠，當選後「要在橋頭新建科學園區」，讓台南、高雄成為台灣最重要晶圓基地。

陳承諾 公共化幼兒園比率達到40％

另外，高雄市教師職業工會等單位，昨舉辦「搶救公共托育，減輕育兒負擔論壇」，邀約市長及議員候選人參加，市長候選人僅陳其邁出席，他承諾「公共化幼兒園」比率達到四十％，韓國瑜則以行程忙碌婉拒。

這場論壇由高雄市教師職業工會、高雄市輔育人員工會、全國教保產業工會聯合主辦，針對公共托嬰、非營利幼兒園、公立幼兒園三個面向，邀請市長及市議員候選人提出政策。高雄市教師職業工會副理事長陳建志說，陳其邁是第一個完成報名，韓國瑜則以行程忙碌為由，婉拒參加，市議員候選人則有十一人報名。