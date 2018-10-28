〈台北都會〉搶宗教票 丁參加文化祭扛轎

2018-10-28

〔記者簡惠茹／台北報導〕距離選戰不到一個月，國民黨台北市長候選人丁守中昨勤跑各社團，宗教祭典、扶輪社活動到屏東同鄉會，甚至一個晚上就連趕九場。選前國民黨衝刺選情，台北選戰首場大型造勢活動將於十一日展開，國民黨主席吳敦義昨晚表示，將比照台中聯合造勢，邀集六都候選人同台。

丁守中昨連跑各社團拜票，一早就到台北市士林葫蘆寺參加「二○一八台北觀音文化祭祈安遶境起駕大典」，扛起神轎時，支持者沿路不斷高喊「凍蒜」。除了搶攻宗教團體選票，丁守中下午趕往出席扶輪社第九屆心肺復甦自動體外電擊公益教學活動，晚間又連趕九場活動，包含屏東同鄉會餐會。

面對選前只剩不到一個月，藍營要拿出什麼樣的攻勢衝高選情？丁守中表示，十一月將在凱道舉行兩場大型造勢，包括十一日的活動以及廿三日晚間的選前之夜。

昨晚吳敦義出席屏東同鄉會餐會時也表示，十一月十一日國民黨已拿到凱道使用權，會比照台中聯合造勢，上次聯合造勢使盧秀燕支持度明顯上升，六都候選人都很優秀，大家互相幫忙都有好處，團體合作力量比個別奮鬥好很多。

丁守中日前指出，選前砲火會猛烈攻柯文哲，昨天丁守中競選辦公室發言人詹為元就開砲，柯文哲競選團隊澄清不是偷跑搶路權，而是失誤才點出申請，柯文哲和台北市政府需要公開說明並道歉，自導自演還是上下交相賊？