〈台北都會〉「創意車隊」 姚突破傳統宣傳車

2018-10-28

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨首度在街頭發起「創意車隊」遊行，除了特色花車、節能電動機車巡迴，搖滾樂團車更沿街表演。遊行前，姚短暫騎乘電動機車入場，隨後也拿著彩球搖擺身軀，致詞則提到當選後要推動公辦都更，藉由公益容積，大量增設機車停車場，方便市民。

姚文智日前表示，由「姚姚青年軍」發起的創意車隊，連同特色花車、搖滾樂團車、節能電動機車在內，自廿六日起的週末將行經北市各區街道；其中，樂團車更將沿街現場表演，昨下午二時四十分在松山信義區首次登場。

車隊出發前，姚文智下午二時先象徵式騎著電動機車，抵達信義區松山路、松隆路口，隨後拿著彩球與「姚姚姊妹會」成員共舞。他致詞表示，發起創意車隊遊行，正是為了展現活力，突破伴隨政治口號的傳統宣傳車，同時讓大家更認識他，以及國家首都的未來。此外，他也提到，當選後要推動公辦都更，藉由公益容積，大量增設機車停車場，提供更好的交通環境。

另外，姚文智昨也發布「一步之姚：真實姚文智」系列短片，盼透過攝影師貼身拍攝競選期間的點點滴滴，讓外界更了解他，未來預計推出廿支以上。姚昨受訪表示，一開始不太習慣，看到鏡頭會害羞，但七年級團隊認為能突破立委的既定形象，有助市民認識他，於是從善如流。